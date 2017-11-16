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Калининградский приют для бездомных животных приглашает на субботник

Общество
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Об этом LiveKenig рассказала руководитель приюта Галина Головко. В Калининградском приюте для бездомных животных 'Дружок' в воскресенье, 19 ноября, состоится уборка территории.

От помощи девушек тоже не откажемся', — отметили организаторы акции. 'Очень нужны крепкие парни, умеющие управляться с инструментом! Если найдутся косы, то надо будет очистить участок от травы. На субботнике нужно будет убирать территорию, резать доски, укладывать деревянные полы и ставить стены, делать будки, выгуливать собак. Желающие принять участие могут связаться с волонтёрами 'ВКонтакте'. 

'Люди, которые на машинах, едут сами, — объяснила Галина. Встречаются активисты в Талпаки в 12 часов дня. Кроме того, участников субботника обещают накормить и напоить чаем. — Тех, у кого нет транспорта, мы отвозим'.

Часть из них — на стационарах в ветклиниках города. Отметим, что сейчас на попечении 'Дружка' находится несколько десятков бездомных животных. На прошлой неделе волонтёры обращались к калининградцам с просьбой помочь погасить долг перед ветеринарами за лечение. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Калининградский приют для бездомных животных приглашает на субботник
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Калининградский приют для бездомных животных приглашает на субботник