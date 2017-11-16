Областное правительство ожидает, что ввод жилья в 2018 году рухнет на 43 %

Это произойдет после суммарного падения ввода жилья в 2017 году на 28 %. Согласно консервативному прогнозу областного правительства, в 2018 году объем ввода жилья в Калининградской области рухнет на 43 %.

В 2019 году, по прогнозам областных чиновников, ситуация с объемами ввода жилья должна стабилизироваться.

Это связано с окончанием подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Загрузка строительных организаций в ближайшие годы сильно сократится.

Рост объемов строительства в размере 2,5 % ожидается только в 2020 году.

Материал к публикации подготовил