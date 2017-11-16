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Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак

Общество
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Об этом LiveKenig рассказал депутат областной думы Евгений Абарюс. В Советске власти занялись выделением земли и помещения под приют для бездомных животных.

Изначально они собирались сами накопить денег на покупку земли под размещение безнадзорных собак, однако сумма оказалась для них велика. К депутату обратились волонтёры Советска с просьбой о помощи.

— И у нас созрела идея передать помещение, которое принадлежит правительству Калининградской области'. 'Мы увидели, насколько эти люди болеют за своё дело и любят животных, и попросили включиться администрацию Советска, — пояснил Абарюс.

Она охраняется, так что на неё расходуются средства из бюджета. Речь идёт о старой военной базе, которая сейчас переведена в региональную собственность. Поэтому база продолжает висеть на балансе без дела. Некоторое время назад объект был выставлен на торги, однако желающих купить его не нашлось. На участке есть вода и электричество, необходимые для содержания приюта.

— Мы планируем организовать совещание, где примем стратегическое решение. 'У нас появилась идея сделать в этом помещении приют для собачек на востоке области, взаимодействуя с волонтёрами, — рассказал депутат. Сейчас в новом бюджете закладывается грантовая поддержка, так почему бы не заложить деньги на то, чтобы отремонтировать это помещение для собак?'

Кроме того, там есть подъездные пути, что очень важно. По словам зампредседателя правления КРОО 'Право на жизнь' Екатерины Ублинской, участок расположен очень удобно — в отдалении от жилых домов.

Чтобы содержать приют, нужно иметь постоянный приток денежных средств на кормление, лечение, обслуживание. Основная проблема, по её словам, заключается в финансировании.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак
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Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак