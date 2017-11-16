Госдума одобрила законопроект, возвращающий налог на движимое имущество организаций

Законопроект опубликован на сайте парламента. Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий возврат налога на движимое имущество организаций.

Она не может превышать 1,1%. Право устанавливать ставку налога на движимое имущество получат регионы. По информации 'Медузы', о сохранении льгот объявили власти Санкт-Петербурга и Ивановской области. Регионы также смогут устанавливать налоговые льготы, в том числе и освобождающие имущество от налогообложения.

Это автомобили, оборудование и иная техника. Налог на движимое имущество взимался в РФ до 2012 года. В 2012 году организации освободили от его уплаты, а в 2016 году регионам передали право применять льготы по налогу на движимое имущество.

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