Калининградские яхтсмены записали видеопоздравление с днём рождения для мальчика с ДЦП, мечтающего стать капитаном

Об этом LiveKenig рассказал яхтсмен Александр Вахрамеев. Калининградские яхтсмены из клуба 'Ост-Вест' подготовили поздравления для семилетнего мальчика Андрея из Оренбурга, страдающего ДЦП.

— И он недавно в разговоре с подругой поделился, что мечтает получить открытки от всех капитанов мира. 'Мой сын Андрей хоть и не ходит (у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга), но мечтает стать капитаном дальнего плавания, и 25 декабря у него день рождения, — рассказала Галина. Текст какой-то придумать, мол, я капитан из Барселоны (например), поздравляю тебя! Может быть, кто-то захочет исполнить такую вот мечту и отправит ему открытку? Занимайся, старайся и прилетай потом ко мне — возьму в ученики...'

Кроме того, Андрей получит тельняшку и вымпел яхт-клуба, а в день рождения по 'Яхт-радио' его поздравят в прямом эфире. В ответ на призыв калининградцы из клуба 'Ост-Вест' записали видеопоздравление и отправили его на электронный адрес Галины.

— Маме я уже написал приглашение. 'И может быть, если захотят родители и позволит состояние здоровья, Андрей захочет приехать к нам на регату 15 июля, — отметил Александр Вахрамеев. Люди у нас отзывчивые, хотят помогать'. Если она согласится, будет решать вопросы логистики.

'Спасибо огромное за желание порадовать моего капитана! По всему миру на призыв откликнулись тысячи людей — об этом LiveKenig рассказала сама Галина. Уже огромное количество открыток в пути', — отметила мать мальчика.

Розы Люксембург, д. Желающие поздравить Андрея могут направлять открытки по адресу: 460009, Россия, город Оренбург, ул. 13, Тихоновой Галине Викторовне. 36/1, кв. Адрес для отправки видео — style21@mail.ru

Материал к публикации подготовил