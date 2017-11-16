Поправка по разрешению договоров комиссии для калининградских сетей не прошла

Это следует из перечня поправок, принятых Госдумой и опубликованных на сайте законодательного органа. Поправка к закону об ОЭЗ в Калининградской области для разрешения действия договоров комиссии между поставщиками сельхозпродукции и торговыми сетями на территории области исчезла между первым и вторым чтением законопроекта об изменениях закона об ОЭЗ в Калининградской области.

Авторами поправок в части сохранения на запрет договоров комиссии для области ко второму чтению выступили калининградские депутаты Александр Пятикоп и Алексей Силанов.

Запрет договоров комиссии спровоцировал заметный рост цен на продукты в области в начале года. Договоры комиссии отменили с 1 января 2017 года, и областные власти пытались вернуть действие договоров только для нашей области через поправки в закон об ОЭЗ. Ритейлеры ожидали, что принятие поправки позволить снизить налоговую нагрузку и, соответственно, цены на продукты или хотя бы сдержать их рост.

По сути, отмена договоров комиссии означает попадание продукции компаний, работающих на едином сельхозналоге, под обложение НДС, который зачисляется в федеральный бюджет.

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