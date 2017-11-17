В мэрии объяснили причину отказа от адаптивных светофоров на площади Василевского

Василевского, потому что сочли её малоэффективной. В администрации Калининграда отказались от установки адаптивной системы светофоров на пл. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству сообщил заместитель председателя комитета мэрии Юрий Кондратьев.

Проект оценивался в 16 млн и предусматривал установку дополнительных светофоров и датчиков как на самой площади, так и на перекрёстках ул. По словам чиновника, в течение года в администрации активно обсуждали с разными специалистами введение новой системы. Куйбышева, ул. Невского с ул. Сергеева. Черняховского с ул.

Василевского решили установить после того, как там стали часто образовываться пробки. Адаптивную систему, или 'умные светофоры', на пл. Несколько раз проект меняли, но в итоге так и не реализовали. Это произошло из-за изменения структуры перекрёстка на круговую развязку.

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