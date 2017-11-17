В Калининградской области бывший следователь пойдёт под суд за подлог документов

Об этом сообщает прокуратура Калининградской области. В Советске бывший следователь предстанет перед судом за подлог документов и превышение служебных полномочий.

Ей вменяется злоупотребление должностными полномочиями и фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Обвинительное заключение в отношении 27-летней сотрудницы межрайонного следственного отдела утверждено прокурором Советска.

Кроме того, сотрудница пренебрегла своими обязанностями по сбору, проверке и оценке доказательств и совершила подлог документов. По предварительным данным, следователь использовала в личных целях пять смартфонов, изъятых ею ранее в ООО «Евросеть-Ритейл» в рамках расследования уголовного дела. В частности, сфальсифицировала протокол следственного действия.

Дело передано в суд. Заключительное обвинение утверждено в прокуратуре.

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