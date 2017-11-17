Калининградские перевозчики смогут пользоваться евролизингом

Госдума во втором чтении приняла поправку к законопроекту об изменении закона об ОЭЗ в части разрешения калининградским перевозчикам брать тягачи в зарубежный лизинг, работая в Особой экономической зоне.

Ее инициатором был комитет по транспорту Калининградской торгово-промышленной палаты во главе с Леонидом Степанюком. Данная поправка появилась между первым и вторым чтением.

Как сообщил RUGRAD.EU сам Степанюк, новость о принятии данной поправки является позитивной, но могут возникнуть проблемы с формулировками, так как во многих договорах написано не «лизинг», а «аренда», поэтому таможня может трактовать их как не подпадающие под действие поправок.

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