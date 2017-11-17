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Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег у пьяного калининградца

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении кражи.

Как пояснили в полиции, к ним обратился молодой человек, который рассказал, что в одном из клубов города познакомился с мужчиной. По предварительным данным, злоумышленник похитил с банковского счета калининградца более 100 000 рублей. Парень был уже в изрядном подпитии, когда новый знакомый предложил ему покататься по городу на такси и весело продолжить вечер.

Утром молодой человек проснулся дома. Они остановились около одного из круглосуточных банкоматов на Фестивальной Аллее, где пострадавший в присутствии нового знакомого снимал деньги. СМС-сообщений в телефоне о банковских операциях не было. Карта и телефон были на месте, а вот денег на счету не оказалось - с банковской карты исчезло более 100 тысяч рублей.

Судя по всему, новый знакомый снял деньги с карты пьяного друга и подчистил СМС-сообщения в телефоне. Продолжение вечера мужчина помнил смутно: ездили на такси по городу, где-то останавливались...

Это точки на ул. Оперативники сумели установить ещё несколько круглосуточных банкоматов в Калининграде, где останавливались мужчины. Фото подозреваемого мужчины удалось получить с записи камеры видеонаблюдения в одном из отделений банка. Горького и в центре города, недалеко от площади Победы.

Кадр из видеозаписи у банкомата Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Граждан, которым что-либо известно о мужчине, изображенном на фотографии, просят обратиться в полицию по телефонам 8(4012)552-098, 112. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Полиция разыскивает мужчину подозреваемого в краже денег у пьяного калининградца
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Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег у пьяного калининградца