Минсельхоз: В 2018 году регион может лишиться субсидий из федерального бюджета

Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области Светлана Соболева на заседании комитета Облдумы по сельскому хозяйству 15 ноября. В следующем году Калининградская область может не получить из федерального бюджета ассигнования на несвязанную поддержку растениеводства.

В этом году у нас по этой статье было 163,8 млн руб., на 2018 год стоят только средства областного бюджета - 17,7 млн руб. “Я считаю, что одна из сложных позиций в бюджете - это как раз оказание несвязанной поддержки (субсидия на единицу площади посевов), по которой сегодня не определен объем федеральной поддержки. Сейчас вы видите перепроизводство зерна по всей территории России, с падением цен на зерно”, - отметила Светлана Соболева. Федералы еще не определились с оказанием несвязанной поддержки, даже с тем, будет она или нет в связи с перепроизводством.

По словам Соболевой, необходимые для федеральной компенсации документы сейчас находятся на экспертизе. Председатель бюджетного комитета Облдумы Валерий Фролов также напомнил, что в этом году ущерб от погибшего из-за затяжных дождей урожая составил около 400 млн руб. 23 числа обещали эксперты выдать заключения по всем регионам, которые предъявили свои затраты”, - сообщила она. “Мы не единственный регион, который предъявил к субсидированию вот эти вот прямые понесенные затраты на погибшие посевы.

“У нас сегодня уже лежат сданные документы по проведенным мелиоративным работам. Кроме того, Светлана Соболева добавила, что региональное министерство “категорически не устраивает” объем средств на мелиорацию. Мы уже подсчитывали это все. Вот тут у нас долги, которые будут переходить на следующий год. мы хотели, чтобы было хотя бы 145 млн руб.”, - объяснила замминистра. На проведение мелиоративных агрохимических мероприятий вместо 84,7 млн руб.

“Всю осень все пожарные, МЧСники не вылазили, качали эту воду машинами. Председатель комитета Облдумы по сельскому хозяйству Валерий Губаров поддержал Светлану Соболеву, заявив, что проблему мелиорации “надо расшивать”. Все затоплено. Важнее мелиорации, мне кажется, на сегодняшний день нет ничего. Также Валерий Губаров предложил предусмотреть в областном бюджете средства на компенсацию аграриям части затрат на закупку сельскохозяйственной техники. Что может быть важнее?”, - возмутился он. Мы насадили - все стоит в полях, все гниет и пропадает. “Убирать нечего. Люди 2 года в убытках сидят”, - добавил он. У людей и так одни убытки.

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