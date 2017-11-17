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» » В 2018 году сельхозпроизводители получат из областного бюджета 400 млн руб. на льготное кредитование

В 2018 году сельхозпроизводители получат из областного бюджета 400 млн руб. на льготное кредитование

Общество
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Об этом на заседании комитета Облдумы по сельскому хозяйству рассказал министр финансов Калининградской области Виктор Порембский. В 2018 году на поддержку растениеводства в областном бюджете предусмотрено 155 млн руб.

Предусмотренные средства будут потрачены на высадку новых садов, а также на уход за уже имеющимися деревьями. На закладку многолетних садово-ягодных насаждений на территории региона в областном бюджете планируется выделить 116 млн руб. Целевой индикатор посадки садов в Калининградской области составляет 200 гектаров в год. Субсидии на содержание садов будут выделяться в течение двухлетнего периода - от закладки саженца до его вступления в плодоношение.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Светлана Соболева, в настоящее время также погашена переходящая с 2016 года задолженность. Общая сумма средств на поддержку садоводства в текущем году составила 137 млн руб.

руб., для данного вида поддержки планируется задействовать и федеральное субсидирование. На льготное кредитование сельхозпроизводителей в областном бюджете предусмотрено 418 млн. власти намерены направить на ежегодные мероприятия по развитию земель сельхозназначения. 154 млн руб.

предполагается выделить сельхозтоваропроизводителям на страхование урожая зерновых культур и рапса. 43 млн руб. предусмотрено на развитие малых форм хозяйствования. Еще 111 млн руб. За счет областного бюджета власти планируют компенсировать затраты на строительство тепличного комплекса для круглогодичного производства овощной продукции в Гвардейском районе и на модернизацию комплекса в Багратионовске.

предусмотрено на развитие мясного скотоводства. 333 млн руб. на субсидирование содержания племенного маточного поголовья и приобретения молодняка сельскохозяйственных животных. В рамках поддержки животноводства власти направят 373 млн руб. Еще 41 млн руб. В областном бюджете предусмотрена компенсация части затрат на строительство и реконструкцию свиноводческих комплексов в объеме 20 млн руб. будет выделен на содержание молочных коров.

власти намерены направить на обеспечение жильем граждан, проживающим в сельской местности, а также развитие инфраструктуры на селе. Кроме того, 135 млн руб.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В 2018 году сельхозпроизводители получат из областного бюджета 400 млн руб. на льготное кредитование
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В 2018 году сельхозпроизводители получат из областного бюджета 400 млн руб. на льготное кредитование