Эдуард Батанов: В этом году у “Региональной энергетической компании” будет первая прибыль за много лет

Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Эдуард Батанов в ходе заседания комитета Облдумы по экономической политике 15 ноября. В текущем году “Региональная энергетическая компания” впервые за много лет получит прибыль.

Этот долг возник значительно раньше. “Долг возник не вчера, не позавчера. Давайте, мы представим результаты работы нового руководителя в декабре-январе, пожалуйста. И исторически могу напомнить, как он возник: это обеспечение электроснабжения Восточного района жилого массива. Там очень интересные показатели: за год из, скажем так, “кусочков”, которые представляла из себя РЭК, он собрал предприятие нормальное, действующее. Он сейчас эту работу ведет. Первая прибыль за много лет”, - заявил Эдуард Батанов. У него будет прибыль в этом году.

При этом организация погасила кредит в объеме 40 млн руб. Как отметил министр финансов Виктор Порембский, по состоянию на 1 января объем обязательств РЭК перед банком достиг отметки в 217 млн руб. В 2016 году с учетом погашения кредита убытки РЭКа составили 4 млн руб. и обеспечила выплату процентов.

В 2018 году проектом областного бюджета на функционирование “Региональной энергетической компании” предусмотрено 211,9 млн руб.

Эти расходы очень жестко привязаны к параметрам государственного долга. “Вы должны хорошо понимать, что это за средства. Если мы выделим в уставной капитал средства, погасится кредит, и эти акционерные общества не будут нести бремя по обслуживанию кредитов. Эти средства полностью пойдут на погашение обязательств этих акционерных обществ, которые гарантированы Калининградской областью, госгарантиями. По его словам, в противном случае властям придется снижать объем заимствований и дефицит бюджета, чтобы не произошло превышение “планки” по госдолгу. Государственный долг у нас снизится, и мы сможем в рамках этого снижения обеспечить те заимствования, которые заложены в погашении дефицита”, - пояснил Виктор Порембский.

Рано или поздно мы к этому придем. “Моя позиция очень простая: гарантий в бюджете Калининградской области быть не должно. Поэтому надо разобраться с тем наследством, которое у нас есть. Новые гарантии мы выдавать уже не будем. А оно, мягко говоря, непростое”, - добавил Эдуард Батанов.

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