Бывшему следователю грозит срок за использование смартфонов “Евросети” в личных целях

Дело направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области. Советская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего следователя межрайонного следственного отдела по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификацию доказательств.

Она использовала в личных целях 5 смартфонов ООО «Евросеть-Ритейл», изъятых ею ранее в рамках расследования уголовного дела. По версии следствия 27-летняя женщина, являясь должностным лицом и находясь при исполнении своих служебных обязанностей, желая избежать затрат на приобретение дорогостоящей техники, злоупотребила своими должностными полномочиями.

При этом обвиняемая вписала в данный протокол заведомо ложные сведения об участии в следственном действии понятых, чем сфальсифицировала доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении. Кроме того, следователь, не желая надлежащим образом исполнять свои обязанности, изготовила протокол следственного действия – осмотра изъятых предметов и документов.

1 ст. По результатам расследования данного уголовного дела бывшему следователю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 и ч. 303 УК РФ.

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