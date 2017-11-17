Союз малого и среднего бизнеса ФРГ планирует открыть представительство в Калининграде

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Союз малого и среднего бизнеса Германии рассматривает возможность открыть представительство в Калининграде.

Помимо этого, стороны договорились об обмене информацией о мерах господдержки инвестиционной деятельности. Пункт о планах по открытию представительства включён в соглашение, которое в ходе встречи в Берлине подписали президент бизнес-союза Марио Оховен и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Калининградская область и Союз малого и среднего бизнеса ФРГ будут заниматься совместными проектами и программами, в том числе социального и научно-технического характера.

Мы заинтересованы в реализации интересных предпринимательских идей и проектов и будем рады, если вы примете решение присоединиться к числу инвесторов, которые уже выбрали нашу территорию для развития своего дела',— рассказал Антон Алиханов. 'Калининградская область — это регион комфортного бизнеса.

Договор подписан на два года. В сентябре 2016 года Калининградская область подписала программу сотрудничества с федеральной землёй Германии Шлезвиг-Гольштейн.

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