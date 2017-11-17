"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло
17-11-2017 16:40  
Алиханов заявил, что не будет влиять на выбор председателя Общественной палаты
17-11-2017 16:28  
"Кандидат забрал документы": в Пионерском отложили конкурс по выбору сити-менеджера
17-11-2017 16:25  
На федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров к началу ЧМ-2018 отремонтируют три моста
17-11-2017 15:54  
Помог снять денег в банкомате: калининградец украл у пенсионерки более 300 тыс. рублей
17-11-2017 15:12  
В Госдуме раскритиковали идею уголовного наказания за ввоз санкционки
17-11-2017 14:44  
Учёные: собаковладельцы живут дольше других людей
17-11-2017 14:28  
Областная таможня неверно классифицировала товар, ввозимый компанией «Электросварка»
17-11-2017 13:39  
Областное правительство ужесточит контроль за получателями субсидий
17-11-2017 13:10  
Союз малого и среднего бизнеса ФРГ планирует открыть представительство в Калининграде
17-11-2017 13:05  
Вторую партию билетов на матчи ЧМ-2018 в Калининграде раскупили в первый день продаж
17-11-2017 12:52  
Бывшему следователю грозит срок за использование смартфонов “Евросети” в личных целях
17-11-2017 12:27  
Хостинг, домены и другие услуги от Nic Ua
17-11-2017 12:23  
Польские пограничники задержали калининградку, не платившую за взятый в лизинг автомобиль
17-11-2017 11:57  
В Калининграде на Московском проспекте из-за двух ДТП образовалась пробка
17-11-2017 11:44  
» » В центре Калининграда на час отключат 114 фонарей

В центре Калининграда на час отключат 114 фонарей

Общество
80
0

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В пятницу, 17 ноября, на некоторых центральных улицах Калининграда отключат фонари.

Это касается улиц Фрунзе (участок от ул. Всего не будут работать 114 фонарей. 9 Апреля), ул. Тюленина до ул. Фрунзе до ул. 9 Апреля (участок от ул. Тюленина, ул. Черняховского), ул. Зарайской, 1–5, школа №41.

Причина отключения в ремонтных работах на трансформаторной подстанции. Фонари не будут работать с 16:57 до 18:00.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В центре Калининграда на час отключат 114 фонарей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В центре Калининграда на час отключат 114 фонарей