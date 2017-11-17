Областное правительство ужесточит контроль за получателями субсидий

Все расчеты с бизнесом планируется завести на информационно-расчетный центр областного правительства, который будет контролировать уровень зарплат, выплачиваемых в компаниях-получателях субсидий, а также долги по налогам и соцотчислениям. Областное правительство ужесточит контроль за получателями областных субсидий в Калининградской области. Об этом вчера на встрече с журналистами заявил первый вице-премьер областного правительства Эдуард Батанов.

Это позволит исключить отклонение уровня зарплат от заявленного уровня в компаниях-получателях. По его словам, теперь процесс субсидирования будет контролироваться не только на этапе первоначального согласования документов, но и «сопровождаться» на протяжении всего периода получения бюджетных средств.

«Я предвижу недовольство получателей в определенных отраслях», — констатировал Батанов, но предпочел не называть отрасли, которые могут столкнуться с проблемами получения субсидий после ужесточения контроля.

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