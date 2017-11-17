Глава Минобра пообещала вернуть программу образовательных кредитов

Как передаёт 'РИА Новости', такое заявление сделала глава Минобрнауки Ольга Васильева. Осенью 2018 года в России возобновят программу по выдаче образовательных кредитов.
Банк был единственной организацией, которая предоставляла подобные ссуды. В январе 2017 года сообщалось, что Сбербанк прекратил выдачу образовательных кредитов студентам вузов. Минобрнауки сообщало, что максимально быстро восстановит выдачу образовательных кредитов. В организации объяснили приостановку оптимизацией госпрограммы.Материал к публикации подготовил Robin.