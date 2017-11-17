Глава Минобра пообещала вернуть программу образовательных кредитов

"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло

17-11-2017 16:40

Алиханов заявил, что не будет влиять на выбор председателя Общественной палаты

17-11-2017 16:28

"Кандидат забрал документы": в Пионерском отложили конкурс по выбору сити-менеджера

17-11-2017 16:25

На федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров к началу ЧМ-2018 отремонтируют три моста

17-11-2017 15:54

Помог снять денег в банкомате: калининградец украл у пенсионерки более 300 тыс. рублей

17-11-2017 15:12

В Госдуме раскритиковали идею уголовного наказания за ввоз санкционки

17-11-2017 14:44

Учёные: собаковладельцы живут дольше других людей

17-11-2017 14:28

Областная таможня неверно классифицировала товар, ввозимый компанией «Электросварка»

17-11-2017 13:39

Областное правительство ужесточит контроль за получателями субсидий

17-11-2017 13:10

Союз малого и среднего бизнеса ФРГ планирует открыть представительство в Калининграде

17-11-2017 13:05

Вторую партию билетов на матчи ЧМ-2018 в Калининграде раскупили в первый день продаж

17-11-2017 12:52

Бывшему следователю грозит срок за использование смартфонов “Евросети” в личных целях

17-11-2017 12:27

Хостинг, домены и другие услуги от Nic Ua

17-11-2017 12:23

Польские пограничники задержали калининградку, не платившую за взятый в лизинг автомобиль

17-11-2017 11:57

В Калининграде на Московском проспекте из-за двух ДТП образовалась пробка

17-11-2017 11:44