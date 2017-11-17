Областная таможня неверно классифицировала товар, ввозимый компанией «Электросварка»

Решение суда вступило в законную силу. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга признал законным и обоснованным решение Арбитражного суда Калининградской области, который в августе этого года отменил 24 решения региональной таможни о классификации товара, заявленного к оформлению.

Компания заявляла о ввозе в регион стальной проволоки, которая облагается таможенной пошлиной по ставке 5 %. С исковыми заявлениями к Калининградской областной таможне обратилось АО «Электросварка», которое требовало признать незаконными решения о классификации проволоки. По итогам судебной экспертизы выяснилось, что действия таможни были необоснованными. Таможня, в свою очередь, идентифицировала товар как сварочную проволоку, ставка по которой составляет 17 %.

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