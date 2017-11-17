Алиханов заявил, что не будет влиять на выбор председателя Общественной палаты

Об этом сообщает «Коммерсант». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выбор председателя общественной палаты региона — это «дело палаты, а не губернатора».

«Так и сейчас: я не буду вмешиваться и как-либо влиять на выбор председателя ОП. Алиханов дал такой ответ главе прошлого состава палаты Тамаре Кузяевой, которая обращалась к нему с вопросом, кого он видит в качестве представителя области в Общественной палате РФ. В противном случае это будет не общественный институт, а институт-профанация», — отметил глава региона.

При этом второй «основной» претендент — бывший депутат областной Думы Соломон Гинзбург — сомневается в том, что избранный новый состав поддержит его кандидатуру. По словам собеседников «Коммерсанта», близких правительству Калининградской области, в главы общественной палаты региона может быть выдвинута директор АНО «Центр жилищного просвещения» Ольга Аринцева. Все зависит от губернатора, а он вряд ли решится отдать такой важный инструмент», — заявил Гинзбург. «Большинство в палате — члены или сторонники «Единой России»...

«Соломон Гинзбург прошел в палату по губернаторскому списку, но не без препятствий: пакет документов пришлось собирать дважды, так как менее чем за сутки до истечения срока подачи они внезапно были «утеряны», — пишет «Коммерсант».

Материал к публикации подготовил