Учёные: собаковладельцы живут дольше других людей

Такой вывод, пишут 'Известия', сделали шведские учёные. Хозяева собак живут дольше по сравнению с остальными людьми.

В ней говорится о том, что общение с собаками на треть понижает риск преждевременной смерти. Статья опубликована в Scientific Reports. Особенно это касается одиноких людей. Вероятность развития болезней сердца и сосудов при этом уменьшается на 11%.

Оказалось, что благотворнее всего на своих хозяев влияют охотничьи породы. В исследовании использовались наблюдения за 3,4 млн человек.

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