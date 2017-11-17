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На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.
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На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.

Общество
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55-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Управлением Следственного комитета по Калининградской области в отношении генерального директора одной из компаний, которая занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В результате незаконных действий он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 45 млн руб. По версии следствия, с 2012 по 2014 годы подозреваемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации.

Были проведены обыски, изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности компании, проводятся следственные и иные процессуальные действия. В настоящее расследование уголовного дела продолжается. Решение о возбуждении дела было принято на основании материалов выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФНС, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

По информации источников RUGRAD.EU, данное уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Суслова — генерального директора и учредителя ООО «Итар» и брата экс-вице-премьера областного правительства Константина Суслова.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.
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На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.