В Калининграде определились кандидаты на пост главы города

До указанного времени успели заявиться семеро кандидатов. Ровно в 16:00 в пятницу, 17 ноября, закончился приём документов от желающих принять участие в конкурсе по выбору нового главы Калининграда. Об этом сообщил LiveKenig депутат горсовета Андрей Шумилин.

В настоящее время безработный; — Евгений Андреев, бывший замглавы администрации Балтийска, руководитель МУП 'Озёрск-Чистота'.

Работал в различных муниципальных учреждениях. — Александр Андреев, житель Зеленоградского района. Сейчас трудится юристом;

Член Либерально-демократической партии России; — Дмитрий Виноградов, депутат горсовета Калининграда.

29 ноября станет известно имя нового сити-менеджера. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года.

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