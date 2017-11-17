Шендерюк-Жидков о запрете комиссионной торговли: Нас не поддержали на уровне экспертного управления администрации президента

Об этом сегодня в ходе церемонии празднования юбилея Балтийского делового клуба заявил вице-премьер областного правительства по реальному сектору Александр Шендерюк-Жидков. Причиной внесения калининградскими депутатами поправок, исключающих из пакета законопроектов о модификации ОЭЗ в Калининградской области инициативу о разрешении комиссионной торговли сельхозтоварами в торговых сетях (в данном случае она не облагается федеральным налогом — НДС), стала позиция правительства РФ и экспертного управления администрации президента.

Во втором чтении мы были вынуждены от него отказаться. «Вопрос комиссионной торговли, который был так важен для калининградского бизнеса... На уровне правительства, на уровне экспертного управления администрации президента нас не поддержали», — сказал Шендерюк-Жидков.

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