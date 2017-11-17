В России для пассажиров разработают кодекс прав и обязанностей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров. В России намерены разработать кодекс с правами и обязанностями пассажира.

Обращения с предложением разработать единый документ, регламентирующий взаимоотношения пассажиров и перевозчиков, направлены в адрес Минтранса и крупнейших участников рынка пассажирских перевозок. Первое организационное заседание рабочей группы по разработке свода прав и обязанностей пассажиров на различных видах транспорта уже состоялось, сообщили в общественной организации. В частности, письма получили РЖД, 'Аэрофлот', ЦППК, Московский метрополитен, 'Мосгортранс', уточняет агентство.

Практически всё население страны периодически пользуется различными видами транспорта. По мнению авторов инициативы, пассажир должен знать свои права и обязанности. Многие сталкиваются с ситуациями, когда необходимо чётко понимать, как именно следует поступать, считают в Общероссийском объединении пассажиров.

Таким образом, будет обеспечен комплексный подход к защите законных интересов пассажиров, уточняет РИА Новости. Планируется, что рабочая группа по разработке кодекса будет вносить предложения по совершенствованию ведомственной нормативной базы и действующего законодательства РФ.

Материал к публикации подготовил