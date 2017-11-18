“Янтарьэнергосбыт”: Предприятия ЖКХ Гурьевска задолжали за электроэнергию 24 млн руб.

Помимо этого, пеня штрафных санкций достигла 4 млн руб., сообщает ОАО «Янтарьэнергосбыт». Долг предприятий ЖКХ Гурьевского городского округа за электроэнергию с начала 2017 года увеличился в 1,5 раза и составил 24 млн руб.

По данным на начало октября, сумма его задолженности составляет 18,5 млн руб. Самым крупным должником в муниципалитете остается МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал». и МУП ЖКХ «Управляющая компания Гурьевского городского округа» - 2,5 млн руб. В главную тройку неплательщиков также вошли МУП ЖКХ «Коммунальник» - 3,2 млн руб.

В итоге поставка электроэнергии предприятиям идет в ущерб энергопоставщику, чем и пользуются данные организации. «В ноябре энергетики в очередной раз инициировали встречу с заместителем главы администрации Гурьевска по вопросу снижения дебиторской задолженности предприятий, однако по инициативе представителей администрации она была перенесена на неопределенное время. Однако теперь, согласно постановлению правительства РФ, стало возможным полное ограничение режима энергопотребления юридических лиц. До 29 сентября 2017 года МУПы относились к категории «неотключаемых». Вопрос об ограничении МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» остается открытым и по сей день», - отмечают в сбытовой компании.

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