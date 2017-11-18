Подросток из Барнаула, для которого калининградцы собирали деньги на лечение, получил биопротезы

Об этом сообщила мама мальчика Оксана Шишова. 16-летний Ярослав Шишов из Барнаула, потерявший обе руки из-за электротравмы во время спасения котёнка, получил биопротезы.

Ярослав заново учится делать повседневные дела с помощью биомеханических рук. Сейчас подросток находится в Германии и осваивает тренировочные протезы. Тем временем немецкие медики готовят для него новые протезы, которыми мальчик будет пользоваться постоянно.

Врачи вынуждены были ампутировать мальчику обе конечности. Летом 2017 года Ярослав Шишов получил тяжёлую электротравму, снимая котёнка с дерева рядом с трансформаторной будкой.

В регионе были организованы благотворительные мероприятия, вырученные средства перечислены Ярославу. Жители Калининградской области откликнулись на призыв помочь в сборе средств на лечение подростка.

Материал к публикации подготовил