В Петербургe поступило 60 сообщений о взрывных устройствах на пути кортежа Путина

18-11-2017 13:55

Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею

18-11-2017 11:09

Калининградская полиция задержала иностранца, обокравшего пенсионерку на 205 тысяч рублей

18-11-2017 10:48

"Улётные эмоции": калининградцы могут испытать ощущение свободного падения без риска и специальной подготовки

18-11-2017 10:22

На трассе Черняховск-Гусев лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль (фото)

18-11-2017 09:37

В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса

18-11-2017 09:01

В Янтарном расчищают променад от песка, нанесённого во время штормов (видео)

18-11-2017 07:38

Подросток из Барнаула, для которого калининградцы собирали деньги на лечение, получил биопротезы

18-11-2017 06:27

Максим Галкин и Алла Пугачёва обвенчались после шести лет совместной жизни (видео)

18-11-2017 05:32

В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины

18-11-2017 04:47

За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)

18-11-2017 04:28

В Калининграде судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске

18-11-2017 02:51

“Янтарьэнергосбыт”: Предприятия ЖКХ Гурьевска задолжали за электроэнергию 24 млн руб.

18-11-2017 02:30

Польша убеждает Европу отказаться от газа из России и закупать топливо в других странах

18-11-2017 02:09

Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам

18-11-2017 01:44