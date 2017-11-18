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"Улётные эмоции": калининградцы могут испытать ощущение свободного падения без риска и специальной подготовки

Общество
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"Улётные эмоции": калининградцы могут испытать ощущение свободного падения без риска и специальной подготовки
Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: "Улётные эмоции": калининградцы могут испытать ощущение свободного падения без риска и специальной подготовки
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"Улётные эмоции": калининградцы могут испытать ощущение свободного падения без риска и специальной подготовки