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Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам
18-11-2017 01:44  
» » Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам

Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам

Общество
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Об этом сообщает Интерфакс. Авиакомпании получили право заносить в чёрные списки пассажиров-хулиганов и отказывать дебоширам в продаже билетов.

 В Гражданский кодекс РФ внесена поправка, в соответствии с которой перевозчик или фирма, которая продаёт билеты, имеют право отказать пассажиру в оказании услуги, если он внесён в 'чёрный список'. Закон принят в Госдуме в пятницу в третьем окончательном чтении, уточняет агентство.

Компания обязана уведомить пассажира о принятой мере. Перевозчик, по новому закону, должен включить дебошира в 'чёрный список' в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолёта. В этом списке человек будет находиться в течение года .

Во всех этих случаях ему придётся предъявить подтверждающие документы. Кроме того, нельзя отказать в продаже билета, если 'черносписочный' пассажир направляется к месту лечения либо сопровождает на лечение инвалида, а также в случае поездки на похороны родственника.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам
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Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам