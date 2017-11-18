Авиакомпании получили право составлять "чёрные списки" пассажиров и отказывать в перевозке дебоширам

Об этом сообщает Интерфакс. Авиакомпании получили право заносить в чёрные списки пассажиров-хулиганов и отказывать дебоширам в продаже билетов.

В Гражданский кодекс РФ внесена поправка, в соответствии с которой перевозчик или фирма, которая продаёт билеты, имеют право отказать пассажиру в оказании услуги, если он внесён в 'чёрный список'. Закон принят в Госдуме в пятницу в третьем окончательном чтении, уточняет агентство.

Компания обязана уведомить пассажира о принятой мере. Перевозчик, по новому закону, должен включить дебошира в 'чёрный список' в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолёта. В этом списке человек будет находиться в течение года .

Во всех этих случаях ему придётся предъявить подтверждающие документы. Кроме того, нельзя отказать в продаже билета, если 'черносписочный' пассажир направляется к месту лечения либо сопровождает на лечение инвалида, а также в случае поездки на похороны родственника.

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