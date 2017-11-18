В Калининграде судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области. Судебный пристав опознал и задержал калининградца, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи.

Задержанный был передан сотрудникам ОВД №2. Судебный пристав Сергей Евсиков при проверке документов на входе в Центральный районный суд в Калининграде задержал 21-летнего мужчину, который длительное время находился в федеральном розыске за совершение кражи.

Коллеги и руководство характеризуют его как исключительно внимательного и ответственного специалиста. В ФССП отметили, что Сергей Евсиков неоднократно получал благодарность за безупречную службу.

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