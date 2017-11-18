В Петербургe поступило 60 сообщений о взрывных устройствах на пути кортежа Путина

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства. Во время поездки Путина в Санкт-Петербург поступило более 60 звонков с сообщениями о заложенных взрывных устройствах на пути следования президентского кортежа.

Все звонки приходили из-за границы. Неизвестные предупредили о 50 'минированиях', уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Взрывных устройств не обнаружено, сказал пресс-секретарь. Все сообщения были проверены. Действия телефонных террористов никак не отразились на графике работы главы государства в поездке.

За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек. Волна телефонного терроризма накрыла Россию 11 сентября и охватила 75 регионов.

Все сообщения также оказались ложными. В Калининграде сообщения от телефонных террористов о минировании учреждений, жилых домов и общественных зданий поступали дважды, в октябре и ноябре.

Кроме того, рассматривается возможность ужесточения наказания телефонных хулиганов. Ранее в Госдуме предложили блокировать трафик телефонных террористов.

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