Максим Галкин и Алла Пугачёва обвенчались после шести лет совместной жизни (видео)

Об этом сообщает Газета.Ru. Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачёва прошли обряд венчания.

О церковном бракосочетании Максим Галкин сообщил в соцсетях. Венчание звёздной пары состоялось в свято-Троицком соборе.

Мы венчались', – написал Галкин в инстаграм. 'У нас радостное светлое событие! В интернете уже появилось видео с церемонии.

Примадонна и юморист воспитывают двоих детей, Гарри и Елизавету. Пара живёт в зарегистрированном браке с 2011 года.

Так, диакон Андрей Кураев заявил, что по истинным канонам православия брак мужчины и женщины, которые не могут зачать детей, является незаконным, пишет Riasv.ru. Однако некоторые представители церкви не одобрили венчание Галкина и Пугачёвой. По его мнению, Алла Пугачёва ни по возрасту, ни по количеству предыдущих браков не должна была допускаться к венчанию.

Кроме того, ещё 600 лет назад Синод постановил, что препятствием к венчанию может стать 'несоразмерность в годах', напомнил священнослужитель. Протоирей Владимир Петровский предположил, что пара отнеслась к венчанию как к саморекламе и развлечению.

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