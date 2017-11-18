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» » В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса

В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса

Общество
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Карла Маркса, будут наказаны в административном порядке. В калининградском муниципальном предприятии 'Чистота' сообщили, что сотрудники, разбросавшие собранные листья на ул. Эту информацию LiveKenig подтвердила директор предприятия Светлана Калинина.

И водителя мусоровоза, и подсобного рабочего ждёт наказание. По словам руководителя МП, поступок рабочих вызвал возмущение в коллективе.

Она затруднилась назвать причину поступка коммунальщиков. 'Подсобный транспортный рабочий будет уволен, водитель лишён премии', — уточнила Калинина.

По её словам, очень важно, что коммунальные службы благодаря неравнодушным горожанам могут оперативно реагировать на недочёты в уборке города. Директор МП 'Чистота' поблагодарила калининградцев, сообщивших об инциденте.

Это произошло в районе ул. В четверг, 16 ноября, очевидцы сообщили LiveKenig о том, что рабочие-коммунальщики высыпали на тротуар листья и мусор и уехали. Димитрова. Карла Маркса и ул. Один из калининградцев записал происшествие на видео.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде накажут коммунальщиков разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса
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В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса