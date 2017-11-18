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Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею

Общество
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Об этом сообщает Life. Рекордную в истории российской лотерей сумму в полмиллиарда рублей выиграла пенсионерка из Воронежской области.

Как выяснилось, 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области была уверена, что её билет 'пустой'. 'Почта России' в течение двух недель после опубликования итогов розыгрыша не могла найти обладателя выигравшего лотерейного билета. В этот раз было так же, и внучка сообщила бабушке, что никакого выигрыша нет. Дело в том, что пенсионерка просила внучку, чтоб та посмотрела итоги лотереи.

Потом ещё несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию', — рассказала журналистам дочь победительницы Екатерина, которая также приехала за выигрышем в столицу. 'Через две недели я решила перепроверить билет на сайте, набрала номер и увидела невероятную сумму.

В семье Власовых ещё не определились, на что потратят деньги. О том, что жительница Воронежской области выиграла максимальную сумму за всё время проведения лотерей в России — 506 миллионов рублей, — стало известно 5 ноября. Однако пообещали, что часть пожертвуют на благотворительность.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Стало известно кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею
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Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею