В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец. В российском правительстве предложили ввести в школах уроки по основам медицинских знаний.

Региональные власти намерены, среди прочего, организовать информационную кампанию, чтобы как можно большее число жителей области узнало о проблеме сахарного диабета и о способах профилактики этого заболевания. В Калининградской области 2018 год объявлен годом борьбы с диабетом.

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