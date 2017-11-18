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В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины

Общество
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец. В российском правительстве предложили ввести в школах уроки по основам медицинских знаний.

Региональные власти намерены, среди прочего, организовать информационную кампанию, чтобы как можно большее число жителей области узнало о проблеме сахарного диабета и о способах профилактики этого заболевания. В Калининградской области 2018 год объявлен годом борьбы с диабетом.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины
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В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины