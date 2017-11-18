В РЖД объяснили, почему летать самолётами дешевле, чем ездить плацкартом

Официальное заявление на этот счёт опубликовано на сайте Федеральной пассажирской компании, сообщает РИА Новости. В РЖД рассказали, почему авиабилет можно купить по более низкой цене, чем билет в плацкарт.

В то же время, считает ФПК, количество авиабилетов по низким ценам ограничено, и приобрести их можно только в определённые дни. Перевозчик объяснил, что пассажиры, путешествующие поездами, могут купить билет в любой период по фиксированной цене, зачастую со скидкой. В итоге разница между самым низким и самым высоким тарифом в экономклассе может быть весьма ощутимой.

В частности, о жёстких ограничениях на перевозку багажа, ручной клади, возврат и обмен билетов. Кроме того, в РЖД напомнили о дополнительных условиях авиакомпаний. Также в компании отметили, что пассажиры поездов имеют важно преимущество благодаря большому количеству остановок по пути следования.

ФПК ожидала индексации тарифа на 3,9 процента. Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила снизить цены на билеты в плацкарте и общих вагонах на десять процентов, однако Минтранс и Минэкономразвития выступили против.

С 17 ноября продажи были возобновлены. Обсуждение было отложено до совещания в правительстве, после чего РЖД с третьего ноября приостановила продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия решения ФАС.

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