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Скончался один из основателей AC/DC Малкольм Янг

Общество
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Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу группы. Знаменитый рок-музыкант Малкольм Янг, один из основателей австралийской группы AC/DC, скончался на 65-м году жизни.

Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. 'Малкольм Янг был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Хорошая работа, Малкольм', — написали коллеги музыканта.

С момента основания группы в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции. Малкольм и его младший брат Ангус основали группу вместе.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Скончался один из основателей AC/DC Малкольм Янг
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Скончался один из основателей AC/DC Малкольм Янг