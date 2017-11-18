Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU

Отмечается, что это первое рыболовное судно подобного типа, построенное в России: многофункциональный корабль способен выполнять различные задачи по промыслу биоресурсов. В пятницу, 17 ноября, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялся спуск на воду траулера «Ленинец».

«Ленинец» - первый из серии промысловых судов, спущенных на воду на ПСЗ «Янтарь». Траулер построен для рыбаков Камчатского края. В. Всего по подписанному в январе 2016 года контракту между заводом и одним из ведущих рыбопромышленных предприятий Камчатки – рыболовецким колхозом им. Ленина предусмотрено строительство трех траулеров-сейнеров. И.

По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году. Два других траулера этой серии, «Ударник» и «Командор», находятся в стадии формирования корпуса.

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