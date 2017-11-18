В Петербургe поступило 60 сообщений о взрывных устройствах на пути кортежа Путина
18-11-2017 13:55  
Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU
18-11-2017 12:12  
В РЖД объяснили, почему летать самолётами дешевле, чем ездить плацкартом
18-11-2017 11:18  
Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею
18-11-2017 11:09  
Калининградская полиция задержала иностранца, обокравшего пенсионерку на 205 тысяч рублей
18-11-2017 10:48  
Скончался один из основателей AC/DC Малкольм Янг
18-11-2017 10:42  
"Улётные эмоции": калининградцы могут испытать ощущение свободного падения без риска и специальной подготовки
18-11-2017 10:22  
На трассе Черняховск-Гусев лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль (фото)
18-11-2017 09:37  
В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса
18-11-2017 09:01  
В Янтарном расчищают променад от песка, нанесённого во время штормов (видео)
18-11-2017 07:38  
Подросток из Барнаула, для которого калининградцы собирали деньги на лечение, получил биопротезы
18-11-2017 06:27  
Максим Галкин и Алла Пугачёва обвенчались после шести лет совместной жизни (видео)
18-11-2017 05:32  
В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины
18-11-2017 04:47  
За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)
18-11-2017 04:28  
В Калининграде судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске
18-11-2017 02:51  
» » Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU

Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU

Общество
120
0

Отмечается, что это первое рыболовное судно подобного типа, построенное в России: многофункциональный корабль способен выполнять различные задачи по промыслу биоресурсов. В пятницу, 17 ноября, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялся спуск на воду траулера «Ленинец».

«Ленинец» - первый из серии промысловых судов, спущенных на воду на ПСЗ «Янтарь». Траулер построен для рыбаков Камчатского края. В. Всего по подписанному в январе 2016 года контракту между заводом и одним из ведущих рыбопромышленных предприятий Камчатки – рыболовецким колхозом им. Ленина предусмотрено строительство трех траулеров-сейнеров. И.

По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году. Два других траулера этой серии, «Ударник» и «Командор», находятся в стадии формирования корпуса.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU