ГИБДД предупреждает о гололёде и тумане на трассах Калининградской области

Связано это со значительными перепадами температуры воздуха в дневные и ночные часы. Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о появлении тумана на загородных автодорогах.

Это может способствовать дорожно-транспортным происшествиям. В связи со снижением температуры воздуха до отрицательных отметок возможен гололёд.

Пешеходам ГИБДД советует быть внимательными при переходе через проезжую часть дороги, а также иметь на одежде световозвращающие элементы. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток.

Материал к публикации подготовил