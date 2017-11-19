В Калининграде пройдёт конкурс детских хоровых коллективов "Русская Метелица"

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. С 7 по 9 декабря в городе пройдёт IX открытый конкурс детских хоровых коллективов 'Русская Метелица'.

Они выступят в номинациях: академическое пение (хоры и вокальные ансамбли), народное пение и фольклор. Участниками конкурса станут учащиеся музыкальных школ, школ искусств, творческие коллективы детско-юношеских центров, дворцов и домов детского творчества, дворцов и домов культуры культурно-досугового типа Калининградской области и городов России.

П. Организатором мероприятия является детская школа искусств им. Чайковского при поддержке регионального Министерства культуры. И. Цель конкурса — культурное и музыкальное развитие подрастающего поколения.

П. 7 декабря - концертный зал ДШИ им. Чайковского (ул. И. Концертный зал ДШИ им. Эпроновская, 31) 8 декабря - мастер-классы членов жюри конкурса. И. 9 декабря - концертный зал КОМК им. Чайковского П. В. С. Фрунзе, 4) 11.00 – 14.00 Конкурсные прослушивания творческих коллективов; 14.00 – 15.00 Детские игровые программы; 15.00 Гала-концерт победителей и участников конкурса. Подведение итогов конкурса. Рахманинова (ул. Награждение победителей.

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