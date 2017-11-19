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» » С застройщика ООО «Романово» взыскали более 600 тыс. руб. за нарушение сроков передачи квартиры

С застройщика ООО «Романово» взыскали более 600 тыс. руб. за нарушение сроков передачи квартиры

Общество
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Как следует из материалов дела, застройщик должен был передать жилье в соответствии с подписанным договором в декабре 2015 года. Компания «Романово» нарушила договор о долевом строительстве и не предоставила вовремя квартиру дольщице. Однако в установленный срок женщина не получила квартиру и обратилась за защитой своих прав в Гурьевский районный суд.

В декабре 2016 года в том же суде было утверждено мировое соглашение, однако квартира так и не была передана, в связи с чем дольщица повторно подала иск уже в июне 2017 года.

Изучив материалы дела, суд подтвердил, что истица исполнила все обязательства по договору и передала полную сумму компании-застройщику, которая, в свою очередь, нарушила сроки передачи квартиры и не выполнила условия мирового соглашения.

руб., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. В итоге суд решил взыскать с ООО «Романово» в пользу дольщицы неустойку в размере 432 тыс. руб., а всего более 663 тыс. руб., штраф в размере 221 тыс. руб.

Решение может быть обжаловано.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: С застройщика ООО «Романово» взыскали более 600 тыс. руб. за нарушение сроков передачи квартиры
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С застройщика ООО «Романово» взыскали более 600 тыс. руб. за нарушение сроков передачи квартиры