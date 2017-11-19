О молодых губернаторах и провальных интервью: о чём калининградцы спрашивали Владимира Познера

Он рассказал калининградским зрителям о самом провальном интервью, молодых губернаторах и любимых книгах. 18 ноября в 'Янтарь-холле' состоялась встреча с журналистом Владимиром Познером. Какие вопросы жители региона задавали мэтру.

Что вы в последнее время читали и сколько раз читали 'Войну и мир' и на каком языке? — У меня литературный вопрос.

Первый раз – это было необходимо для экзамена по русскому языку и литературе, чтобы получить аттестат. — 'Войну и мир' я читал два раза, оба — по-русски. Я не могу сказать, что это мой любимый роман, но не читать его нельзя. Второй раз я читал его уже намного позже. Недавно вышла книга Михаил Зыгаря 'Империя должна умереть' о периоде от 1900 до 1917 года, очень интересная. Что я прочитал недавно? Это о, так называемом, доме на набережной в Москве. Сейчас читаю книгу Юрия Слёзкина – 'Правительственный дом'. Дом, в котором потом арестовывали всех подряд. Он был построен в 20-30х годах для высокопоставленного советского руководства. Это документальная проза о каждой семье и каждом человеке, который был арестован и расстрелян, отправлен в ГУЛАГ. Очень страшное место. Я прочитал самую последнюю книгу Джона Лекаре. Это колоссальнейшая работа. Он автор политических детективов.

Кто был самым трудным собеседником? — Что самое главное в интервью?

Что касается того, кто для меня был самым сложным собеседником. — Самое главное – это слушать и слышать то, что человек говорит, и то, чего он не говорит. Например, Михаил Михайлович Жванецкий. Тяжело брать интервью у тех людей, к которым я хорошо отношусь. То же самое с Ваней Ургантом. Это было провальное интервью. Не получилось. Это мой близкий друг. Потому что когда вы берете интервью, надо задавать неудобные вопросы.

— Может ли политик, который достиг высот, оставаться всё ещё абсолютно честным и приличным человеком?

Мало, но были. — Не знаю, но мне кажется, что такие примеры были. Ну, например, Нельсон Мандела, Джавахарлал Неру. Политик в этом смысле очень тяжелая профессия. Не только в политике. Я подумал, а можно ли вообще достичь вершин, оставаясь максимально приличным человеком? На какие надо идти компромиссы или ухищрения, чтобы добиться успеха?

— Каким правилам жизни вы следуете?

Они возникают по ходу пьесы. — Надо меньше говорить о своих принципах. Я хочу, чтобы они были умными. Что касается моих внуков, детей, у меня даже есть правнук. Добрыми. Я это очень ценю. Я врал, когда я был пропагандистом. В профессии же я поклялся себе, что больше врать не буду. Как журналист я пообещал, что постараюсь быть максимально объективным. От отвращения к тому, что я делал, я дал себе такое обещание. Мои представления о том, что есть патриотизм, наверное, сильно отличаются. Я не робот, у меня есть свои пристрастия, но я постараюсь. Я считаю, что надо указывать на то, что нужно исправить. Я не считаю, что патриотизм – это размахивать флагом и кричать: 'Россия вперед!'. Меня многие русофобом за это называют, между прочим.

Между людьми сложные коммуникации. — Мне кажется, что в России сейчас общество в состоянии брожения. В каком месте на земле общество наиболее вызревшее?

Я много чего видел и думал, что меня не удивишь, однако там ты говоришь человеку: 'Послушайте, ваш подоходный налог 72%, то есть вы получаете 100, а вам остается 28. — Безусловно, Скандинавия. Он отвечают: 'Вы не понимаете. Вам не кажется, что это маловато?'. Если со мной что-нибудь случится, я знаю, что обо мне позаботятся. У меня остаются эти 28, но я могу их тратить до конца, ни о чём не думая. Это говорят все. А вы свои будете тратить очень осторожно, потому что вы опасаетесь, что с вами будет'.

Я спрашиваю: 'Как вам живется?'. Один наш человек, уехавший туда, работает шофером. — Эта страна для середняков. — Отлично — А почему? Если ты выделяешься, тебе скажут: 'Не вылезай'. Если ты ниже среднего тебя обязательно поднимут.

Когда потрясение такое, какое было. А что вы хотите у нас? Как объяснить, что с нами произошло и почему произошло? Мы всё ищем, как быть. Нам очень сложно признаться, что мы сами виноваты. Мы хотим знать, кто виноват. Он мне ответил: 'Нам говорят, что виноват Гитлер и нацисты виноваты, но не только они. Я несколько лет назад спросил у своего внука Коли, который живет в Германии: 'Вас учат в школе по поводу Гитлера и всё такое?'. У нас разве это можно представить? Виноват весь народ, потому что он поддержал их'.

— Что в первую очередь нужно посетить в Америке?

Нью-Йорк – один из великих городов мира, который я лично обожаю. — Америка невероятно интересная страна. Он не терпит среднего отношения. Но это такой город, что либо ты его обожаешь, либо не любишь. Это из природных явлений самое мощное, что есть в мире. Посмотреть Великий каньон.

Вы давний мой кумир. — Здравствуйте Владимир Владимирович, я Светлана. Меня интересует два вопроса. Все устали от политики, поэтому я хочу про любовь. У меня в 'Одноклассниках' статус: Готова к общению с умным как Познер и богатым, как Абрамович.

Чем должна обладать женщина, чтобы иметь в спутниках жизни такого мужчину как вы. — Меня интересует личный вопрос. И второй вопрос. Я много лет об этом мечтаю и всё никак. А нам с кем оставаться? Меня волнует то, что Россию покидают молодые люди, студенты, они уезжают за границу.

Это плохой признак. — Что касается того, что уезжают, это печально. Наверное, власти следует серьёзно об этом задуматься. Это говорит о том, что они не видят будущего у себя дома. Вероятно, у них есть ощущения какой-то неустойчивости и неуверенности. Для этого наверняка есть основания. Первый вопрос был очень милый, но у меня нет на него никакого ответа.

— Удивляет ли вас что такие умные люди, учёные, как Бехтерёва, Татьяна Черниговская верят в Бога?

Я иногда задаю вопрос очень неприятный: зачем бог придумал клопов? — Меня удивляет это, да. А почему рак? Я спрашиваю, как биолог, их ведь никто не ест. А почему Холокост 6 миллионов? А почему цунами, которое уносит 20 тысяч жизней? Мне говорят: нам не понять. Это что, всё божья воля? Понимаю, что многим это важно. Меня удивляет, когда это заявляет человек мыслящий. Хочется думать, что не всё. Мысль о том, что смерть – это конец, она тяжёлая. Легче так. Что потом есть что-то ещё. Тяжело? Легче, если можешь молиться. Это я понимаю. Встал на колени, поговорил с батюшкой и стало легче.

— Удивляет ли вас, что наш президент назначает таких молодых губернаторов?

Мы должны быть в ответе. — Я думаю, что губернаторов надо выбирать. А когда назначают, то мы тут не при чём. Если он будет плохим, то это мы плохо выбрали. Нам она не нравится. Мы очень не хотим быть ответственными. За раба отвечает хозяин. Пусть отвечает кто-нибудь другой – президент, назначенный губернатор, депутат, но ведь это рабская психология. А по поводу возраста. Самый ответственный человек – это свободный человек, который отвечает за свои слова и свои действия. Мне надоели седые головы. Я предпочёл, чтобы были моложе.

— Почему для Путина важно из срока в срок приходить к власти?

Почему-то я должен знать, что думает Путин. — Может, стоит его спросить? Я думаю, что у него есть ощущение, что его долг делать всё, что он может, чтобы Россия стала сильной, свободной страной. Он несомненно патриот. Когда он оглядывается кругом, вероятно, он не видит человека, который может его сменить. Думаю, что он убеждён в том, что никто кроме него лучше этого сделать не может. Нет. Другое дело, согласен ли я с этим? Кроме того, власть притягивает. Но я так думаю. Кстати, у меня такой разговор был с Навальным, когда он был на 'Дожде'. К власти стремятся люди, которые либо любят саму власть, либо у них есть ощущение, что они понимают, как все должны жить. Я ему сказал: 'Вы, Алексей, думаете, что вы знаете, как все должны жить, но я не хочу, чтобы вы определяли, как мне жить'.

— Как вам удается быть в такой отличной физической форме?

Я живу в Москве неподалеку от Патриарших прудов. — Могу ответить серьёзно, а могу не очень. Это один ответ. Как-то там гулял довольно поздно ночью, я встретил Воланда, и мы договорились. Я правильно ел, ложился спать вовремя (до 16 лет ложился спать полдесятого), не принимал лекарств по возможности (только мёд, горячий чай, лимон). А другой ответ довольно нудный – мама моя очень правильно меня растила. Наконец, я счастлив в своей работе, обожаю то, что я делаю. С другой стороны, вероятно гены имеют значение. Я счастлив в личной жизни. Я счастлив в своих детях, ужасно ими горжусь. Я же всё-таки на экране. Конечно, спортом я занимаюсь. И мне нравится, когда на меня время от времени поглядывают девушки. Я должен прилично выглядеть.

Так вот: оказавшись перед Богом что вы ему скажете? — Вы задаёте своим гостям вопрос про Бога.

Я атеист, я в Бога не верую, но вдруг я ошибаюсь. — Этот вопрос мне все задают. Я ведь читал неоднократно Библию. Я скажу: как тебе не стыдно? Он знает всё, он за всё в ответе. Ни один волос не упадёт с твоей головы без его ведома. Почему столько страданий, в том числе невинных детей? А как же так? Это что, это по вашей воле?

У Познера спросили об отношении к теории Дарвина и, естественно, об Иммануиле Канте. Также на встрече прозвучали вопросы про Игоря Рудникова.

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