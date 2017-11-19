Калининградская область вошла в топ-10 культурно развитых регионов

19-11-2017 13:42

NASA опубликовало видео об изменении Земли за последние 20 лет

19-11-2017 13:11

В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов

19-11-2017 12:38

В Калининграде пройдёт конкурс детских хоровых коллективов "Русская Метелица"

19-11-2017 08:25

Минобороны Польши: учения "Запад-2017" — подготовка России к агрессии

19-11-2017 06:46

С застройщика ООО «Романово» взыскали более 600 тыс. руб. за нарушение сроков передачи квартиры

19-11-2017 06:20

О молодых губернаторах и провальных интервью: о чём калининградцы спрашивали Владимира Познера

19-11-2017 05:13

Калининградский янтарный комбинат побил 40-летний рекорд и досрочно выполнил план

19-11-2017 04:36

ГИБДД предупреждает о гололёде и тумане на трассах Калининградской области

19-11-2017 04:28

Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России

19-11-2017 03:07

Парки, гаражи, СНТ: что не устраивает горожан в новых правилах застройки Калининграда

19-11-2017 02:24

В Петербургe поступило 60 сообщений о взрывных устройствах на пути кортежа Путина

18-11-2017 13:55

Траулер на воду: фоторепортаж RUGRAD.EU

18-11-2017 12:12

В РЖД объяснили, почему летать самолётами дешевле, чем ездить плацкартом

18-11-2017 11:18

Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею

18-11-2017 11:09