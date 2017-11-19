Калининградская область вошла в топ-10 культурно развитых регионов

Его составило Министерство культуры, передаёт 'Российская газета'. Калининградская область вошла в первую десятку рейтинга духовного развития регионов.
В число лидеров по темпам развития культуры также попали: Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Вологодская, Ленинградская, Московская, Пензенская, Псковская и Челябинская области. Регионы с наиболее активной духовной жизнью были названы во время международного культурного форума в Санкт-Петербурге.
Их вручила замминистра культуры Алла Манилова. Представители регионов получили сертификаты о достижении.Материал к публикации подготовил Adimas.