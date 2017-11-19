Парки, гаражи, СНТ: что не устраивает горожан в новых правилах застройки Калининграда

Именно этим документом, по сути, детализирующим генплан, в ближайшие 20 лет следует руководствоваться при определении возможности использования тех или иных городских территорий. 15 ноября в Калининграде прошли финальные общегородские публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). LiveKenig собрал собрал главные претензии, вопросы и предложения, касающиеся ПЗЗ, которые были озвучены горожанами.

На сегодняшний день этот момент упущен. 'Двигаясь к площади Победы, хочется, чтобы в замыкании был большой и интересный акцент. Надо назвать эти территории 'зонами особого градостроительного регулирования', и, в обязательном порядке, устраивать на них архитектурные конкурсы. Так же важны 'вылетные' магистрали и зоны прибрежных территорий. Там можно и нужно иметь интересные объекты'.

Более того, в 2014 году мы уже разработали местный норматив градостроительного проектирования и там тоже есть карта, на которой указаны территории с особым нормированием'. 'Это предложение по установлению особой центральной части рабочей группой одобрено.

Деятельность этого объекта отличается от остальных парков и зелёных зон, поэтому просим установить там отдельную регламентирующую зону'. 'Калининградский зоопарк, является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно старым ПЗЗ — у нас зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности. 'Мой участок находится на улице Рыбникова, 91 и попадает в зону КУРТ. Там ведётся предпринимательская деятельность. Сейчас нами построена инфраструктура, здания. Там есть и другие предприниматели Сейчас там установили зону среднеэтажной жилой застройки без учёта существующего землепользования'. Соответственно, использовать участок я не смогу.

Ваши предприятия, пока как работали, так и будут работать. 'Территория вошла в КУРТ — это предусмотрено генпланом. Если появится инвестор, то сообща будет решаться вопрос о модернизации или переносе производства'.

Это земли на окраинах города, где предусматривается наличие уличных туалетов и сараев, где держат скот, и так далее. 'В старом классификаторе был пункт 'приусадебные участки и личные подсобные хозяйства'. Мы требуем это учесть и прекратить застройку на окраинах города, до тех пор, пока у наших руководителей не будет схем всех дренажных, мелиоративных и ливневых систем. В данных правилах такие участки вообще отсутствуют. Начало строительства в этих садоводческих товариществах привело к тому, что они затоплены'.

У нас нет внутри посёлков и не должно быть территориальных зон, где есть сараи и тому подобное. 'Мы живём в городском округе. Есть для этого отдельный федеральный закон. А то, что касается застройки садовых обществ: органы местного самоуправления не регулируют деятельность внутри СНТ. Мы не режем землю – у нас в генплане садовые общества так и остались в зоне садоводств'.

Сейчас идёт переселение. 'У нас много аварийного жилья. Что будет на этом месте? Некоторые уже стоят пустые года три-четыре. Но там санитарная зона от ЖБИ и Роспотребнадзор не дал разрешение на строительство'. Когда-то планировалось там построить жильё для военных.

Наша задача предусмотреть зону, которая позволяет это сделать. 'По плану там можно строить деловые центры и жилье. Завод ЖБИ в зоне ПК, а это значит, что они должны сократить санитарно-защитную зону по границам своей территории и она не должна накрывать жилую застройку'.

Роща прекрасна по виду и ей около 70 лет. 'Берёзовая роща, которая находится по улице Болотова, оказалась в зоне малоэтажной застройки. Это просто кощунство! Теперь вдруг там хотят построить 4-х этажные дома. Это готовый парк, таких поблизости больше нет'.

Может быть, в генплане есть какие-то неточности, но нам это не помешает оставить берёзы”. “Мы подберём в правилах для этой территории соответствующую зону и индекс.

Нашлись инвесторы, зону поменяли на позволяющую строительство многоквартирных домов. 'В своё время общество было в заброшенном состоянии. Но тут вдруг всплыло, что город, отводит эту зону под строительство детского дошкольного учреждения. Был получен ГПЗУ. Стройте там и не отбирайте землю у частников'. В этом районе специалистами, которым мы заказали анализ, найдено более 3,5 гектаров муниципальной земли.

Мы рассмотрим ваши документы и если мы сможем найти свободную территорию, в чём мы сомневаемся, то перепроверим расчёты. 'Там генпланом предусмотрен детский сад. В любом случае, чтобы выйти из этой ситуации вам надо будет вносить изменения в генплан'.

Люди протестовали, потому что у них там отнимали землю, а по их огородам проложили дороги. 'В 2014 году были слушания по проекту планировки Северной горы. Но те проектные документы попали в новый генплан, и опять дороги, проложенные по нашим огородам, запланированы к строительству'. Тогда это всё отменили.

Работы проводит компания из Москвы. 'Сейчас разрабатывается новая документация. Но мы всё равно доведём эту историю до логического завершения по тем параметрам, которые с вами согласовали и жители, которые используют много лет территорию, путём перераспределения были присоединены к основным земельным участкам. Сроки исполнения работ нарушены. Однако улица Герцена – единственный выезд с Северной горы, поэтому дороги в любом случае надо строить'.

Предлагаю сохранить его под парки, каким он сейчас и является'. 'Участок городской территории между Домом советов и Кафедральным собором на Московском проспекте предусматривается согласно Правилам землепользования под общественно-деловую застройку.

Это место останется у нас зелёной зоной'. 'Это предложение рассматривалось на рабочей группе.

В третьем тысячелетии у нас ливневая канализация до сих пор – канавы. 'В нашем районе у нас нет инфраструктуры, коммуникаций. Артиллерийская застраивается и Орудийная застроена коттеджами. В нашем районе нет спортивных и детских учреждений, поэтому строительство высотных домов по законодательству недопустимо. На проекте в районе Гагарина стоит 'кольцо”. Никто не думал, что надо улицы расширять. Давайте построим новый город вне границ Калининграда. Учли, что для этого надо снести четыре дома? Я предлагаю рассмотреть городу Калининграду расширение за счёт части земель Гурьевска и оставить наш микрорайон в покое'.

Это нарушает права граждан, и облик города портится. 'У нас соприкасаются зоны, и получается разномасштабная застройка: высотки возводятся рядом с двухэтажными домами. Введите такой регламент'. Поэтому если предусмотрена индивидуальная жилая застройка (Ж-4) и садоводческие товарищества (Ж-5), то первая линия рядом с ними должна быть не выше четырёх этажей.

У нас на Краснокаменной убрали брусчатку, закатали асфальт и по чётной стороне теперь не пройти в дождь – там до порога заливает. 'То, что творится на улицах Краснокаменная, Невского, в переулке Краснокаменном — это варварство. Съездов с Большой окружной нет, поэтому, чтобы попасть на Северную гору, все едут через нашу улицу. У нас рядом сплошные промзоны и ни одного детского садика рядом нет, а ближайшая школа — №8. Вы нашей смерти хотите? Мы летом не открываем окна из-за смога. Лучше кладбище там сделайте!' Уберите это всё.

Земнухова): Денис Ролик (житель СНТ 'Железнодорожник' на ул.

По нашему 'Железнодорожнику' уже даже маршрутки ходят, но нет ни одной остановки, аптеки. 'Я прошу, чтобы разрешили в зоне Ж-5 строить магазины. Все жители этого хотят”. Зона участка, где мы хотим возвести магазин, граничит с зоной Ж-4, то есть там уже многоэтажные дома.

Есть потребности в обслуживании. 'Сегодня в СНТ фактически проживает достаточно много калининградцев. Только небольшие — ограничение по площадям будет. Поэтому мы в основные виды разрешённого использования для зоны Ж-5 внесём магазины. Мы это сделаем для всех СНТ'.

Наша зона всегда была промышленной. 'Мы находимся на задворках города. У нас 1200 человек в обществе, а для города такая стоянка – это хорошее подспорье. Но в 2017 году она стала Ж-2, то есть предназначена под жилую застройку. Там вокруг достаточно много заброшенных пустырей – стройте там, а наши гаражи у самой железной дороги не трогайте'2.

На этой территории допускается строительство многоуровневых закрытых паркингов, поэтому те машины, которые там есть, можно будет хранить, но уже более цивилизованно. 'Это гаражное общество полностью попало в территорию КУРТ — там будет смешанное функциональное зонирование. Но ваше предложение понятно'. В 'Старте' происходит то же самое, что и в других гаражных обществах – машинное масло выливается в соседний ручей, ведётся незаконная предпринимательская деятельность и т.д.

Место под теннисную школу уже переведено в зону Ж-4 и застроено. 'На Верхнем озере ещё оставались незастроенные территории, которые когда-то предусматривались под спортивные объекты. Там и сейчас зелёная зона, есть какая-то стоянка и эллинг. В другой части находилась детская парусная школа рядом со спасательной станцией. Предлагаю перевести эту территорию в зону Р-4 (зона спорта), либо Р-5 (зона скверов и набережных)'. По проекту ПЗЗ там место под застройку индивидуальными жилыми домами.

Если там появятся четырёхэтажные дома, то архитектурные доминанты будут нарушены. 'Есть исторический район Амалиенау, где стоят виллы трёхэтажные. За этой церковью парк красивый. А ещё сейчас строится православная церковь там, где проспект Мира пересекается с Лесопарковой. Хотелось бы, чтобы эта территория осталась парком и была как-то облагорожена'. Как я понял, эта территория в ПЗЗ отнесена под застройку среднеэтажными жилыми домами.

По скверу, мы посмотрим — пока не готовы ответить'. 'В Амалиенау, то есть в районе улицы Кутузова, предусмотрено малоэтажное строительство, но пришлось учесть фактическое использование земли.

В конце улицы планируют построить большой микрорайон. 'Из нашего района выезд в город осуществляется только по одной улице – по Красной. Расширять Красную некуда, тротуар там только с одной стороны. Каким образом мы будем выбираться в центр? А ещё у нас на весь микрорайон одна школа 72-ая, куда дети будут ходить?'.

Для того чтобы появился новый квартал, необходимо разработать проект планировки, в котором будет определена улично-дорожная сеть. 'На сегодняшний день восточная сторона улицы Красной имеет не нормативные параметры, поэтому подлежит реконструкции, но годы реализации пока не определены. У нас разработан проект реконструкции 72-ой школы-детсада. Тогда и можно будет ответить на вопрос, как жители будут выезжать на Советский проспект или на Окружную. Плюс планируется запроектировать новый корпус вместимостью 900 мест для школы №50'. На улице Борзова предусмотрена школа на 1100 мест.

Это напрямую ущемляет права собственников участков, которые их покупали под ИЖД. 'Две трети территории нашего общества вдруг оказались накрыты защитной зоной объекта культурного наследия – парка Макса Ашманна. Как нам с этим быть?'.

Сейчас границы парка Макса Ашманна переутверждаются. 'Это нововведение федерального закона и мы этот вопрос не регулируем. Но правда, изменений там вроде практически нет – 100 метровая защитная зона, скорее всего, останется'.

Оставшиеся 5% территории занимают члены товарищества 'Пенсионер'. 'К 2010 году 90% участков было в нашем СНТ было скуплено строительной компанией. Нам отказывают перевести наши пять участков обратно в садоводство. Зона садоводства становится зоной жилой застройки. Нас открыто обещают закидать бутылками и банками из построенных многоэтажных домов'. Строительная компания вымогает наши земельные участки под многоэтажки.

Мы не можем в одной зоне выделить маленькие вкрапления под ИЖД. 'Генеральным планом там установлена функциональная зона Ж-1, дающая возможность строить многоэтажные жилые дома. Мы соблюдаем принцип целостности территориальных зон'.

В Европе я не встречала выведенных на крышу воздуховодов и всего остального — всё это скрыто от глаз. 'Вы видели крышу Макдональдса? У нас не предусмотрено каких-то норм, по которым лицо города должно сохранятся?'.

Если получится, то тогда полномочный орган будет регулировать эти вопросы, связанные с внешним видом объектов'. 'Мы как раз в новых правилах пытаемся ввести процедуру согласования архитектурного облика.

Рядом находится холм, где раньше была немецкая обсерватория. 'Есть небольшая парковая территория, зажатая между улицами Генерала Галицкого и Гвардейским проспектом. В старых ПЗЗ эта зона была Р-5 (парков и скверов). Сейчас это парковая зона и растут многолетние деревья. Чем руководствовались, когда расширяли зону застройки?'. Теперь зону поменяли, и появилась возможность строить многоквартирные дома.

Если там можно будет 'зелёнку' оставить, то мы это сделаем. 'Мы руководствуемся генпланом. Перепроверим'.

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