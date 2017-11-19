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» » В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса

В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса

Общество
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Об этом LiveKenig сообщила сама пострадавшая. Днём в субботу, 18 ноября, на остановке 'Гостиница Калининград' дверями отъезжающего автобуса зажало женщину с коляской.

При входе в общественный транспорт женщину с коляской зажало дверями и водитель начал движение. Инцидент произошёл в автобусе №3 около 14:30.

По словам матери, ребёнок не пострадал, но сильно испугался. Женщина, обратившаяся в редакцию, сообщила, что за происходящим наблюдала кондуктор, но ничего не сказала водителю. Сегодня, 19 ноября, она подала заявление в полицию.

Ермака. В июле аналогичная ситуация произошла на остановке на ул. Дверями отъезжающего автобуса зажало женщину с коляской.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса
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В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса