Назван самый популярный у калининградцев смартфон

Об этом сообщает пресс-служба компании 'Евросеть', специалисты которой исследовали продажи за октябрь. Самым популярным смартфоном в Калининградской области стал iPhone SE.

На втором месте модель той же фирмы — iPhone 6S с объёмом 64 Гб. Рейтинг возглавляет iPhone SE с объёмом 32 Гб, в цвете Space Gray. Это iPhone 6 с объёмом 32 Гб. Смартфон Apple оказался на пятом месте списка. Это Galaxy J1 и Galaxy A5. На третьем и четвёртом местах — смартфоны Samsung.

Её нет в списке смартфонов, которые активно покупали калининградцы. В общий рейтинг по Северо-западному федеральному округу вошла модель Fly FS517 Black.

Среди них были телефоны Apple, Samsung, Huawei и других популярных производителей. Ранее Роскачество протестировало и сравнило популярные модели смартфонов.

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