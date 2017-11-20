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В Калининграде открыли два двора, отремонтированных по целевой программе

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили в городском совете депутатов Калининграда. В Калининграде открыли два двора, которые благоустроили в рамках целевой программы.

Некрасова, 26. Первый двор отремонтировали на ул. На территории установили скамейку и подготовили почву. Стоимость работ составила 1,05 млн рублей. Невского, 50–52а. Ещё один двор находится на ул. Помимо подготовки почвы, там установили детскую площадку. Там стоимость работ составила 3,2 млн рублей. По словам руководителя проекта, депутата горсовета Калининграда Олега Быкова, в 2018 году работу по программе продолжат.

27,2 млрд рублей по всей России. 'Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил финансирование программы. Поэтому сейчас формируется пакет адресов для благоустройства дворовых территорий', — отметил Быков. Думаем, что 300–400 млн мы получим на эту программу.

В её рамках региональным и местным бюджетам оказывают поддержку в благоустройстве территорий. В 2017 году в Калининградской области началась реализация программы 'Формирование комфортной городской среды'. В эту программу может войти проект благоустройства сквера у КМРК, где муниципальные власти хотят создать лаунж-зону и амфитеатр.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининграде открыли два двора отремонтированных по целевой программе
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В Калининграде открыли два двора, отремонтированных по целевой программе