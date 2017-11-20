ФСБ создала базу данных с информацией об иностранных террористах

Как передаёт 'Коммерсант', об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ФСБ создала базу данных со сведениями об иностранных террористах.

Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии', — рассказал Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана. 'Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений.

Ранее исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявляла, что террористы готовят масштабные атаки. Лавров отметил, что Москва и Баку плотно взаимодействуют в рамках антитеррористических проектов.

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