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» » Калининградцам предлагают стерилизовать бездомных и домашних животных по бюджетной цене

Калининградцам предлагают стерилизовать бездомных и домашних животных по бюджетной цене

Общество
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Об этом сообщается на странице проекта 'ВКонтакте'.  В Калининградской области за год стерилизованы около двух тысяч животных в рамках волонтёрской акции.

При этом необходимо выполнить ряд условий, как то: убедиться, что животное старше полугода и не 'гуляет', а также позаботиться о постоперационной передержке в тёплом и сухом месте. Благодаря акции калининградцы могут стерилизовать бездомных животных по цене 600 рублей, а домашних — по цене 1000 рублей.

Узнать подробности и оставить заявку на участие можно в соцсетях.  Следующая акция пройдёт в субботу, 25 ноября.

Кроме того, она положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни питомца, делает его менее склонным к побегам, более ласковым и спокойным. Волонтёры отмечают, что стерилизация является самым действенным способом регулирования численности животных на улицах.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Калининградцам предлагают стерилизовать бездомных и домашних животных по бюджетной цене
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Калининградцам предлагают стерилизовать бездомных и домашних животных по бюджетной цене