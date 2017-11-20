Калининградцам предлагают стерилизовать бездомных и домашних животных по бюджетной цене

Об этом сообщается на странице проекта 'ВКонтакте'. В Калининградской области за год стерилизованы около двух тысяч животных в рамках волонтёрской акции.

При этом необходимо выполнить ряд условий, как то: убедиться, что животное старше полугода и не 'гуляет', а также позаботиться о постоперационной передержке в тёплом и сухом месте. Благодаря акции калининградцы могут стерилизовать бездомных животных по цене 600 рублей, а домашних — по цене 1000 рублей.

Узнать подробности и оставить заявку на участие можно в соцсетях. Следующая акция пройдёт в субботу, 25 ноября.

Кроме того, она положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни питомца, делает его менее склонным к побегам, более ласковым и спокойным. Волонтёры отмечают, что стерилизация является самым действенным способом регулирования численности животных на улицах.

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