В Пионерском закрыли повреждённый штормом променад

Об этом сообщает 'Комсомольская правда — Калининград'. В Пионерском закрыли променад, который в конце октября пострадал от шторма.

Проход заварили, на заборе установили запрещающую табличку. Объект закрыли из-за его аварийного состояния. Как отмечает издание, некоторые прохожие игнорируют запрет.

Возле президентской резиденции обрушились грунт, лестница, ведущая к морю, и сам променад. Как сообщили LiveKenig в администрации Пионерского, чиновники пытаются договориться с региональным правительством и ФГБУ 'Государственный комплекс ? В Пионерском в результате штормов, пришедших в регион в конце октября, пострадал склон около государственного комплекса 'Янтарь'. Янтарь”', чтобы те занялись восстановлением склонов и променада, так как самому муниципалитету эти объекты не принадлежат.

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